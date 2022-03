EE.UU. vuelve a pedir a sus ciudadanos que abandonen Rusia inmediatamente

Estados Unidos volvió a pedir este sábado a sus ciudadanos que abandonen Rusia inmediatamente debido a la posibilidad de sufrir «hostigamiento» por parte de las fuerzas de seguridad rusas, en un momento de escalada en las tensiones entre Washington y Moscú por la guerra en Ucrania.

El Departamento de Estado, además, pidió en un comunicado a sus ciudadanos que no viajen a Rusia.

Advirtió que quienes estén en Rusia podrán verse expuestos a «hostigamiento» por parte de las fuerzas de seguridad rusas en un momento en el que la embajada estadounidense tiene una «capacidad limitada» para ayudar a sus nacionales.

Russia: We are providing daily updates on our website on how to depart Russia given the uncertainty following recent Russian military actions in Ukraine. U.S. citizens should consider departing immediately. https://t.co/Ih0ClTJPai pic.twitter.com/7k24gV6yPW