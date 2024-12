El Ejército Ecuatoriano abrirá inscripciones para sus tres escuelas militares. Los bachilleres del país pueden postular a partir del 6 de enero del 2025, según confirmó la entidad castrense.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de febrero y los aspirantes podrán postular a las escuelas Esmil, Esforse y Eiwiasm detalló el Ejército en un video publicado en su cuenta de YouTube, la noche del martes 10 de diciembre del 2024.

Para la Escuela Militar Eloy Alfaro (Esmil), ubicada en Quito, pueden aplicar hombres y mujeres. En esa institución la formación dura cuatro años y se obtiene el título de Licenciatura en Ciencias Militares.

En tanto, en la Escuela de Formación de Soldados del Ejército ‘Vencedores del Cenepa’ (Esforse), ubicada en Ambato, la formación es de dos años y está destinada solo para hombres.

Lea también:

La tercera escuela militar a la que se puede postular es la Escuela de Iwias (Eiwias), que se encuentra en la parroquia Shell, en Pastaza. Aquí se forma a los soldados nativos de la Amazonía.

Para ingresar a cualquiera de las instituciones, es necesario que el bachiller se acerque de forma presencial y entregue una carpeta física en las unidades militares a escala nacional, entre el 6 de enero y el 15 de febrero del 2025.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para ingresar?

En el video del Ejército se detallan los requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes para ingresar a una de las tres escuelas. Entre los más importantes están:

Tener hasta 21 años 11 meses 30 días hasta la fecha del ingreso a la escuela militar.

Contar con un título de bachiller refrendado por el Ministerio de Educación. Si aún no tiene el título, entregar un certificado que indique que cursa el último año de bachillerato.

Estar soltero y sin hijos. Además, debe mantenerse en ese estado mientras dure la formación en las escuelas militares.

Estatura mínima para hombres en la Esmil: 1,65 metros; para mujeres es 1,60 metros la estatura mínima.

Estatura mínima para la Esforse: 1,63 metros, solo para hombres.

Para la escuela de Eiwias: 1,60 metros mínimo, solo para hombres.

Llenar el Registro Nacional de la Senescyt.

Las autoridades recomiendan tener las carpetas listas, con fotos de frente y de perfil, prepararse para las pruebas de confianza, psicólogicas y físicas, buscar certificados que acrediten los méritos que cumpla el aspirante, entre otras cosas.

De acuerdo con el video, los aspirantes al Ejército pueden tener un tatuaje que no supere los 10 centímetros de longitud. El tatuaje no debe contener un mensaje discriminatorio, de violencia, no representar a grupos delincuenciales, no ser alusivos al consumo de alcohol, drogas.

También en Teleamazonas: