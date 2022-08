El excandidato presidencial Xavier Hervas se desafilió de Izquierda Democrática

El excandidato presidencial Xavier Hervas anunció este martes su desafiliación al partido Izquierda Democrática.

En rueda de prensa, Hervas aclaró que esta decisión «no tiene ninguna relación con otras organizaciones políticas».

Además, el expresidenciable descartó su participación en los comicios seccionales de 2023 y aseguró que actualmente no tiene partido político.

«Doy un paso al costado en el partido para no formar parte, porque no me puedo prestar, a que se repitan esos modelos en los que primen los cálculos políticos por encima de los ideales. Hoy en día esos ideales no los veo presentes en el partido», manifestó Hervas.