El FC Barcelona sufre un duro revés en el caso Dani Olmo. La justicia española rechazó- este viernes 27 de diciembre del 2024- la demanda del cuadro catalán para inscribir a Olmo. El club tiene hasta el 31 de diciembre para encontrar una solución económica o podría perder al centrocampista.

Un tribunal mercantil de Barcelona «desestima las medidas cautelares solicitadas por el FC Barcelona y, por lo tanto, no puede inscribir al jugador Dani Olmo el resto de la temporada», informó la justicia española en un comunicado.

Por lo tanto, añade el comunicado, «se entiende que el contrato del jugador finaliza el 31 de diciembre de 2024 y no se puede ampliar». El Barça puede recurrir la sentencia.

El club presidido por Joan Laporta había acudido a la justicia para inscribir a su fichaje estrella del verano porque La Liga se lo denegó al sobrepasar lo que el Barça tiene permitido pagar en salarios teniendo en cuenta su situación financiera.

En un primer momento, el Barça, sumido en deudas, inscribió a Olmo hasta el 31 de diciembre con el 80% del sueldo del defensa lesionado Andreas Christensen gracias a una excepción que permite a los clubes sustituir a los lesionados de larga duración.

