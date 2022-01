El padre de Djokovic acusa a Australia de querer humillar a su hijo

El padre del tenista serbio Novak Djokovic comparó este viernes, Día de Navidad para el Cristianismo Ortodoxo, los problemas de su hijo en Australia a los de Jesucristo y acusó al gobierno australiano de querer humillar a su hijo.

«Jesús también tenía problemas, le hicieron de todo, pero él sigue vivo entre nosotros. Así también Nole (el apodo de Novak). !No le puede nada! !Él es el corazón de Serbia, del mundo libre!», exclamó Srdjan Djokovic ante cientos de manifestantes reunidos delante del Parlamento serbio en Belgrado.

«¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué hacen esto a Nole?», se preguntaba el padre del número uno del tenis mundial, mientras la multitud contestaba «porque nos odian» y «porque somos los mejores».

Hizo constar que el tenista «no está en detención en un hotel sino en una cárcel» y eso a pesar de haberle dado las autoridades australianas con anterioridad un visado, un beneplácito especial.

El mismo permiso fue concedido a otros jugadores -aseguró Djokovic padre- pero a éstos los dejaron pasar, menos a Novak Djokovic, porque «quisieron humillarlo, echarlo sobre rodillas».

«Si Dios existe, esto se resuelve justamente y Dios es grande«, aseguró a la multitud, que coreaba lemas de apoyo a Nole y de repudio, como «monstruos», contra las autoridades australianas.

Muchos manifestantes llevaban banderas serbias, algunos tenían pancartas como «Muerte al fascismo», «Nole, el campeón Nr.1» y similares; mientras algunos llevaban camisetas deportivas con la imagen de Djokovic.

La protesta, convocada por la familia Djokovic, reunió a varios centenares de personas, según medios locales, y duró una media hora antes de disolverse.

MENSAJES DE DJOKOVIC

Novak Djokovic publicó un mensaje desde el hotel de refugiados de Australia en sus historias de Instagram, mientras espera de la audiencia que se llevaría a cabo el lunes.

“Thank you people around the world for your continuous support. I can feel it and it is greatly appreciated” (“Gracias a la gente de todo el mundo por su apoyo continuo. Puedo sentirlo y se lo agradezco mucho”), fue el recado de agradecimiento del hombre que ganó las últimas tres ediciones del Abierto de Australia y, con 9 trofeos, es el tenista con más títulos de la historia del Grand Slam.

POLÉMICO CASO

Djokovic fue retenido el miércoles en el aeropuerto australiano de Melbourne a la entrada en el país, donde pretende defender su título en el Abierto de Australia, por no haberse vacunado contra la covid-19, a pesar de que con anterioridad se le aprobara una exención médica.

Ahora espera en un hotel de solicitantes de asilo en Melbourne a que las autoridades respondan a su recurso, lo que se prevé para el próximo lunes.

