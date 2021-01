El poder del Kpop

1 0

Uno de los fenómenos musicales de la última década es el Kpop. Sea que ya esté enamorado del género o apenas quiera echarle una oída, esta playlist es para usted.

Corea se tomó el mundo. No hubo ningún anuncio, no hubo guerra, no hubo resistencia. Solo bastó con armar algunas de las bandas más carismáticas y rítmicas en la historia del pop y, así de fácil, ya tenían a legiones de fanes por todo el globo y habían captado la atención tanto de los más jóvenes como de los más viejos. El Kpop conquistó la Tierra, no hay duda.

Así las cosas, quedan dos tipos de personas en este mundo: aquellas que ya se subieron a la imparable ola del Kpop, que ya tienen su artista y banda favorita y que están en cursos rápidos de coreano para poder cantar sus canciones favoritas…. y están aquellas personas que todavía no tienen ni idea de cómo suena el Kpop.

¡Y ambos tipos tienen que escuchar, sin falta, esta playlist que reúne lo mejor del género!

Para los primeros es un recorrido por clásicos del Kpop como Crystal Snow de BTS o Kiss kiss kiss de SHINee, mientras que los demás tendrán la oportunidad de descubrir el género de la mano de grandes artistas como el famoso grupo BLACKPINK (que tiene colaboraciones con artistas como Dua Lupa) y la “boyband” llena de personalidad TXT.

El Kpop ya está aquí y llegó para quedarse. Lo mejor que podemos hacer es ponernos un buen par de audífonos, darle play a esta gran selección de música y disfrutar de los mejores ritmos que Corea le ha traído al mundo.

