El regreso de ABBA

ABBA, el gran grupo de pop sueco, está de vuelta por lo alto: nuevos sencillos que conservan su sonido, un nuevo álbum que esperamos con ansias, y un concierto en vivo que será como ninguna experiencia antes vista.

Cuando el mundo más los necesitaba, ellos volvieron: ABBA, el megagrupo de pop sueco que cautivó al mundo en los años setenta con sus canciones, nos sorprende después de 40 años de estar separados y de no haber lanzado nueva música con un gran anuncio: ¡dos sencillos nuevos! ¡Un nuevo álbum! ¡Una experiencia en vivo en Londres para el próximo año!

Su nuevo álbum Voyage ya resuena por toda la internet donde se incluyen los sencillos : I still have faith in you es una canción de tempo lento, atmosférica, que nos lleva de la mano de unas voces suaves a un coro lleno de emoción, digno de una producción de Broadway.

Y también tenemos Don’t shut me down , que nos lleva a los beats más exquisitos del sonido disco, que parece transformarse en una canción nueva a cada segundo. “Una marcha exuberante con una orquesta que brilla y guitarras de disco, imperturbable y melodiosa”, escribió Jon Pareles para el New York Times sobre este sencillo, que desde ya podemos ver sentado junto a los otros grandes clásicos del ABBA como Waterloo , Dancing Queen y Gimme, Gimme, Gimme!

Momentos dorados, ABBA

¡Y eso es solo un vistazo a lo que se viene! Estos dos sencillos son un adelanto de Voyage, el nuevo álbum de ABBA que los cuatro integrantes (Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid) grabaron en Estocolmo y lanzarán el próximo 5 de noviembre.

Un disco que fue inspirado además, en su trabajo juntos para crear un concierto y experiencia en vivo del mismo nombre, que se podrá ver en Queen Elizabeth Olympic Park, en Londres, a partir del 2022. ¡Vaya año para la banda!

Ciertamente los fanáticos de la banda han visto su amor y devoción por estos íconos del europop rendir frutos. Y si usted es uno de estos fans empedernidos, un oyente causal a quien ABBA le recuerda buenos tiempos, o un recién iniciado al fantástico catálogo de la banda, no se querrá perder esta playlist con lo mejor de la agrupación.

Desde Chiquitita hasta Mamma mia , este es el sonido inconfundible de ABBA, que sienta bien en cualquier tiempo, en cualquier lugar.

