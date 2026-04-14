La Tri va por su partido 600: el histórico duelo que marca un hito con Arabia Saudita

Ecuador alcanzará los 600 partidos oficiales en categoría A cuando enfrente a Arabia Saudita en un amistoso internacional. Este encuentro no solo forma parte de la preparación rumbo al Mundial, sino que se convierte en un momento simbólico para el fútbol ecuatoriano.

El compromiso se jugará el 30 de mayo a las 19:30 en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, donde la Tri buscará seguir afinando su nivel competitivo.

Más de 80 años en la cancha

Este hito resume más de 87 años de historia, desde el primer partido disputado en 1938 hasta la actualidad. A lo largo de ese tiempo, Ecuador ha enfrentado a selecciones de todo el mundo, construyendo un camino lleno de aprendizajes y evolución.

El recorrido incluye 404 partidos ante selecciones de Conmebol, lo que refleja la intensidad de competir en una de las regiones más exigentes del planeta. A esto se suman 116 encuentros frente a equipos de Concacaf, donde también se incluye este duelo ante Arabia Saudita.

Además, la Tri ha jugado 11 partidos contra selecciones africanas (CAF) y cuatro frente a equipos de Oceanía, ampliando su experiencia internacional en distintos contextos futbolísticos.

La mirada puesta en el Mundial

Más allá del número histórico, este amistoso es clave en la preparación de Ecuador para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuerpo técnico busca ajustar detalles y consolidar una idea de juego sólida.

La agenda de la Tri no se detiene ahí. También está confirmado otro amistoso ante Guatemala, un rival que permitirá seguir probando variantes antes del gran reto mundialista.