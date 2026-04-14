Luis Fonsi y chofer de Didi son tendencia tras encuentro inesperado

El momento se convierte en uno de los contenidos virales del día, combinando música, espontaneidad y cercanía con los fans.

Un video protagonizado por el cantante Luis Fonsi se vuelve viral en redes sociales tras un inesperado encuentro con un conductor de plataforma.

Durante el trayecto, el artista aborda el vehículo como un pasajero más, sin ser reconocido inicialmente por el chofer.

Sin embargo, la situación cambia cuando en la radio comienza a sonar una canción del propio Fonsi, generando sorpresa en el auto.

Reacción del conductor

El conductor, al percatarse de quién era su pasajero, reacciona con emoción y nerviosismo, mientras ambos comparten un momento espontáneo durante el viaje.

El cantante aprovecha la coincidencia para interpretar parte de su tema dentro del vehículo, creando una escena que rápidamente se difunde en redes sociales.

El video genera miles de reacciones y comentarios, destacando la naturalidad del artista y la sorpresa del conductor ante el inesperado encuentro.