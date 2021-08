El ritmo de Ecuador

Esta semana el alma musical de Ecuador se mueve al ritmo de los sonidos urbanos, del pop en inglés y hasta de un género antiguo que llega con nueva vida.

Cada semana llegan nuevas canciones y nuevos estilos musicales a conquistar nuestros oídos, a invadir nuestros momentos de soledad, a quedarse alojadas en nuestra memoria hasta el punto que las oímos, las silbamos, las cantamos en silencio a lo largo del día. Y sí, podría descubrir cuáles son estas canciones gracias a un largo proceso de poner atención, de buscar y mapear toda la oferta musical que llega a Ecuador… ¿pero para qué hacerlo cuanto existe nuestra playlist, con los mejores nuevos éxitos musicales?

Esta semana llega Pasaporte, del artista Juanka, con los mejores beats y ritmos urbanos para prender cualquier discoteca y ponernos a bailar hasta la madrugada. ¡Y eso es justamente lo que ha hecho durante los últimos días en el país!

Por otra parte la legendaria banda The Rolling Stones nos sorprende con el lanzamiento de su más reciente sencillo Living in the heart of Love, marcando fuerte en tendencias y dejando claro que su legado se incrementa con nuevos éxitos, preparándonos para más sorpresas sonoras de los ingleses en lo que resta de este año.

Top Ecuador 2021

Aunque claro, esta no es la única canción que está marcando el ritmo de sur a norte: tenemos desde otros ritmos urbanos como el éxito de J Balvin junto a María Becerra, Qué más pues , hasta el melancólico y original sonido pop de Billie Eilish en NDA ; desde remixes populares de canciones que conocemos y disfrutamos, como Hasta abajo , llegando a esos temas originales que hacen sentir los ritmos más antiguos como un experiencia completamente nueva, como Take my breath de The Weeknd. ¿Qué espera para escuchar nuestra lista de reproducción y descubrir cuáles son los sonidos que tienen a toda Ecuador saltando, cantando y bailando?

Escuche esta playlist en:

