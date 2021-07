El sonido del sitar

Abra sus sentidos a uno de los sonidos más complejos y únicos que tiene para ofrecer la música asiática.

El sitar ha sido un protagonista silencioso en la música del mundo: este instrumento proveniente del subcontinente indio, que ganó popularidad en occidente gracias a la música de Ravi Shankar. Ha sido una influencia grande en la música de Led Zeppelin, The Kinks, Metallica y muchas bandas más; su sonido distintivo se escucha en Within you without you , de los Beatles, e incluso en el clásico del rock que es Paint it, black , de los Rolling Stones.

Pero no se confunda: aunque el sitar ha acompañado algunas de las canciones más icónicas de los últimos tiempos, este es un instrumento que se puede defender por su cuenta.

Su sonido es rico y complejo, incluso hipnótico en las manos de un músico virtuoso. Para probar nuestro punto, le traemos una selección de canciones que prueban la riqueza de este instrumento.

Desde los acordes serenos con los que tocan artistas como Anoushka Shankar hasta la frenética y rítmica forma con la que podía tocar su padre, el sitar nos envuelve y nos mueve como ningún otro.

Si siente que hoy es el día perfecto para escuchar algo nuevo, para dejarse llevar por sonidos exóticos que despiertan en nosotros emociones familiares, no deje pasar la oportunidad de descubrir uno de los instrumentos más complejos que tiene para ofrecer el mundo, no se pierda el encantador sonido del sitar.

Escuche esta playlist en:

