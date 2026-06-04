Emoji de balón de fútbol será reemplazo con la Trionda en Whatsapp

Una imagen de la Trionda reemplazará el emoji de un balón de fútbol clásico en Whatsapp.

Whatsapp tendrá la Trionda como emoji en lugar del clásico balón de fútbol. Esta actualización ocurre a días del inicio del Mundial 2026.

"Tu emoji de fútbol favorito acaba de recibir la mejor actualización", escribió Adidas en sus redes sociales este jueves 4 de junio de 2026.

Aunque este cambio será temporal en la aplicación de mensajería instantánea, emociona a los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

Esta actualización es parte de una colaboración entre Whatsapp y Adidas, fabricante del balón oficial del Mundial 2026.

El emoji de la Trionda estará disponible hasta el final del torneo, el 19 de julio de 2026.

Pasos para activar la nueva Trionda en WhatsApp

El emoji de la Trionda ya está disponible en todos los dispositivos con Whatsapp descargado.

No es necesario hacer ningún proceso o actualización para ver el balón especial del Mundial 2026.

Al seleccionar el clásico balón blanco con negro, este se transformará automáticamente en la colorida Trionda.

Y eso no es todo. Cuando se envía el balón rebota en la pantalla tanto del emisor como del receptor.

Stickers animados disponibles por el Mundial 2026

Además del nuevo emoji, Whatsapp ha incorporado una carpeta con stickers mundialistas.

Son 14 imágenes con movimiento relacionadas al Mundial 2026.

Entre los stickers constan tarjetas amarilla y roja; guantes de arquero, una copa, un arco riendo y varios balones de fútbol.