¿Por qué algunos ciervos parecen 'borrachos' tras comer frutas fermentadas?

Extraño fenómeno hace que los ciervos se "emborrachen" con frutas fermentadas.

Un extraño fenómeno registrado en zonas rurales de Francia llamó la atención de autoridades y habitantes luego de que varios ciervos comenzaran a actuar de manera inusual tras alimentarse de frutas fermentadas caídas de los árboles.

Según reportes locales, algunos animales fueron vistos caminando en círculos, tropezando y mostrando signos de desorientación, lo que llevó incluso a alertas por parte de la policía debido al riesgo de accidentes en carreteras y caminos rurales.

Especialistas explican que el comportamiento tiene relación con un proceso natural de fermentación. Cuando las frutas permanecen demasiado tiempo en el suelo o alcanzan un alto nivel de maduración, los azúcares se transforman en etanol debido a la acción de microorganismos.

Las frutas fermentadas o en descompósición pueden afectar en cierto grado a algunos animales, pero son varios los factores que influyen Cocinatis

Al consumir esas frutas, los ciervos pueden ingerir pequeñas cantidades de alcohol, aunque los efectos dependen de factores como la cantidad ingerida, el nivel de fermentación, el tamaño del animal y su metabolismo.

Veterinarios aclaran que no se trata exactamente de “embriaguez” como en los humanos, pero sí de alteraciones temporales que afectan la coordinación y orientación de los animales.

El fenómeno, aunque poco común, demuestra cómo procesos naturales presentes en la naturaleza pueden provocar comportamientos inesperados en distintas especies silvestres.