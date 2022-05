La compañía Electronic Arts (EA), desarrolladora de videojuegos que cada año lanza una nueva edición del videojuego conocido como ‘FIFA’, anunció cambios a partir de 2023. Para empezar, ya no se llamará FIFA, sino que pasará a titularse ‘EA Sports FC’, esto luego de no renovar el acuerdo de licencia con la FIFA.

EA y la FIFA terminan su acuerdo en diciembre de 2022 tras el mundial de Qatar, según informa The New York Times. ¿Esto afectará a los modos de juegos, ligas y equipos con los que cuenta el popular videojuego? Desde EA se ha aclarado que la renovación del título no tiene que ver con las más de 300 licencias que mantiene en el deporte.

La Premier League, Bundesliga, UEFA o Conmebol han manifestado su encanto por seguir trabajando con EA. Por lo tanto, solo perderán todas aquellas licencias relacionadas exclusivamente a la FIFA y FIFPRO.

Por su parte, la FIFA ha emitido un comunicado oficial en el que asegura en que está trabajando en nuevos proyectos como el próximo FIFA 23 que si será desarrollado por Electronic Arts, así como en futuros FIFA 24, FIFA 25. «El nombre FIFA es el único título global original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 y así sucesivamente – la constante es el nombre FIFA y este permanecerá para siempre y será EL MEJOR», expresaba Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En 1993, la saga de videojuegos FIFA fue lanzada por Electronic Arts (EA) y rápidamente se convirtió en la entrega más popular en el mundo del fútbol hasta la fecha. Hasta la publicación de esta nota no se ha hecho oficial un acuerdo entre el ente rector del fútbol a nivel mundial y la compañía de videojuegos, por lo que se mantiene que el 2023 será el año en el que los títulos de fútbol de la compañía cambiarán de nombre.

