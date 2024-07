Elecciones en Venezuela: Exit poll da como ganador a Edmundo González; 8 gobiernos incluido Ecuador piden transparencia

A las 17:00 (hora de Ecuador) de este domingo 28 de julio de 2024, los centros de votación en Venezuela cerraron. Casi tres horas después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano no ha emitido un comunicado oficial sobre resultados oficiales.

En medio de la expectativa por los resultados oficiales, los sondeos a boca de urna han mostrado una tendencia clara hacia Edmundo González.

Aunque los resultados definitivos aún no se han anunciado, las encuestas de salida sugieren una victoria significativa para el candidato de la oposición. Felipe Calderón, expresidente de México, compartió un exit poll de Target Data que otorga a González un 67.60% de los votos, frente al 30.80% para el actual presidente Nicolás Maduro.

Además, en redes sociales se difundió cifras de Edison Research que proyectan un 65% para González y un 31% para Maduro.

Edison Research Exit Poll projects opposition candidate Edmundo González will defeat Nicolás Maduro in landslide win to become the next President of Venezuela @edisonresearch #electionVE2024 #exitpoll pic.twitter.com/ogA7BgQimn