Actualizado 09:16

Redacción Teleamazonas.com I

Eliminatorias: Raphinha enciende el clásico sudamericano Argentina vs. Brasil. En la jornada del 25 de marzo del 2025, la ‘Albiceleste‘ y el ‘Scracht‘ rivalizarán en el estadio Monumental de Buenos Aires. El partido se podrá ver en vivo por Teleamazonas, el canal de la familia ecuatoriana, desde las 18:55.

El clásico sudamericano siempre ha sido un partido intensamente disputado y, en muchas ocasiones, de ánimos caldeados por la histórica confrontación entre los dos equipos. En la víspera del partido, una de las estrellas de Brasil, el ofensivo Raphinha, puso más gasolina al fuego.

El jugador del FC Barcelona fue entrevistado por Romario, una de las leyendas del fútbol brasileño. En el contexto de la conversación con su compatriota, Raphinha declaró que «le daría una paliza a la Selección de Argentina. Dentro y fuera de la cancha».

Raphinha redobló la apuesta. «Les voy a marcar un gol. Que se jodan», le dijo a Romario. Sus declaraciones tuvieron eco inmediato en la tienda argentina. Sin embargo, la respuesta no fue explosiva, sino reflexiva: vino de parte del técnico Lionel Scaloni.

Raphinha, em entrevista à Romário TV, ao ser perguntado por Romário se daria "porrada" em argentino.



"Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!"



Romário: "Vai fazer a porra do gol contra Argentina?"



Raphinha: "Vou! foda-se eles!"



📽️:… pic.twitter.com/F2rFQr5sjV