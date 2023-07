¿Elon Musk cambiará el logo de Twitter?

El dueño de Twitter, Elon Musk, aseguró que podría deshacerse del logotipo del pájaro azul que identifica a la red social y por optar por uno que incluya una ‘X’.

«Pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros», expresó en la red cerca de la medianoche del sábado 22 de julio de 2023, dando a entender el fin de popular logo.

Minutos después, Musk publicó un corto video con fondo negro en el que se ve como el logo de Twitter es remplazado por una X en color blanco.

«Como esto, pero X», señaló el también jefe multimillonario de la compañía aeroespacial SpaceX sobre una imagen del tradicional pájaro de Twitter.

Like this but X pic.twitter.com/PRLMMA2lYl