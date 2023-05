Paola Pabón, la prefecta reelecta de Pichincha, tomó posesión de su cargo este domingo 14 de mayo de 2023 en la plaza Quitumbe, ubicada en el sur de Quito. El evento protocolario formó parte de una feria productiva cultural y gastronómica que se llevó a cabo en ese lugar.

«Aquí estoy para soñar, para trabajar, para cumplir nuestra propuesta de campaña, con el mismo compromiso de siempre, porque me importa Pichincha, me importa su gente porque me debo a ella, y porque hoy desde esta tierra la patria nos convoca a recuperarla» aseguró Pabón.

En las elecciones seccionales de febrero, Pabón logró obtener la victoria con el 27,9 % de los votos, dejando atrás a sus contendientes Guillermo Churuchumbi y Eduardo del Pozo.

La posesión Pabón hace 4 años se caracterizó por un despliegue impresionante de recursos. Celebrada en la mitad del mundo, contó con una multitud de carpas, una imponente tarima y gigantes pantallas LED que iluminaban el evento. Además, la presencia de invitados internacionales añadía un toque de distinción.

Sin embargo, la reciente posesión de Pabón presentó un panorama completamente distinto. Este año, el evento tuvo lugar en Quitumbe, en el sur de Quito, como parte de una feria productiva cultural y gastronómica.

Lea también:

Durante el paro nacional de 2019, la prefecta se vio envuelta en un proceso legal debido a presuntas vinculaciones, lo que llevó a que se le colocara un grillete electrónico en su pierna. Sin embargo, en marzo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó una amnistía que incluyó a 267 personas, entre ellas, la funcionaria.

Durante dos años, dos meses y catorce días, Pabón cargó con el dispositivo electrónico como consecuencia de las acusaciones de rebelión en su contra. Ante esta situación, la prefecta ha manifestado en múltiples ocasiones que se trata de una injusticia política que se ha desatado en su contra.

Finalmente, la candidata se alzó con la victoria en las elecciones y a partir del 14 de mayo mantendrá el control de la provincia hasta el año 2027. Este nuevo período representa una oportunidad para que Paola Pabón continúe trabajando en beneficio de los ciudadanos de Pichincha.

¿Quién es Paola Pabón?

Paola Pabón nació el 28 de enero de 1978 en Ibarra, es abogada, política y actual prefecta de Pichincha. Su incursión en la arena política se remonta a 1999, cuando comenzó su carrera de la mano del partido Izquierda Democrática, en el cual desempeñó un papel relevante durante siete años.

En 2006, Pabón tomó la decisión de unirse al partido Alianza País, actualmente conocido como Unión por Esperanza (UNES). Este partido fue fundado por el expresidente Rafael Correa, quien gobernó el país durante una década. Este cambio de afiliación marcó un nuevo capítulo en la trayectoria política de Pabón.

Un hito significativo en su carrera política ocurrió en 2019, cuando Pabón se convirtió en la primera mujer en ganar la prefectura de Pichincha. Con el Partido Fuerza Compromiso Social junto a Alexandro Tonello Carrera, en 2019, lograron ganar la Prefectura y Viceprefectura, dejando en segundo lugar a Juan Zapata, candidato por la Izquierda Democrática.

También en Teleamazonas: