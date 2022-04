Encontró a una joven ebria en la calle y lo que hizo se volvió viral

Una particular situación vivió un joven en Córdoba, Argentina. Según relató Tomás Sosa en su cuenta de Twitter, durante el fin de semana se cruzó a una joven en notorio estado de ebriedad y decidió acompañarla y ayudarla.

“Cuento todo esto porque si no llegaba yo, si algún auto la levantaba, si cualquier otra cosa pasaba, no sé qué podía pasarle a ella, o dónde podía terminar”, aseguró.

De acuerdo a información publicada por el portal 24horas.cl, todo empezó el pasado sábado a las 4 de la mañana cuando se cruzó a la joven. Su estado y el hecho de verla sola, lo llevaron a actuar.

¿Qué sucedió?

“Anoche a las 4am sobre Chacabuco crucé una chica que no podía caminar, haciendo seña a cualquier auto que pase como si fueran taxis. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda, me dijo que la acompañe hasta la casa, que estaba a unas 5 cuadras”, comenzó relatando el joven.

Y añadió: “Cuando llegamos me invitó a pasar, obvio que le dije que no, pero que le avise a alguna amiga o a la hermana que había llegado, y me quedé en la esquina esperando a que entre. Como veía que no podía entrar, me acerqué y le pregunté si no tenía llave, a lo que me dijo que no tenía, pero que llame a la hermana que le baje a abrir. Toqué varias veces el portero que me dijo ella (que al otro día me enteré que no era ese, perdón al dueño del departamento que toqué) y nadie salía, tampoco le atendían el teléfono. Estuve unos 20 minutos esperando alguien que llegue, y nadie llegó”.

“En un momento vio una llave que yo tenía y me la pidió, pero le dije que era mía, y le volví a preguntar si no tenía la suya en su cartera, hasta que revisó, y si la tenía. Al fin pudo entrar pero estuvo 5 minutos intentando abrir el ascensor, pero no podía. A todo esto yo me había quedado afuera cuidando que logre subir. Al final probó con el ascensor de al lado que sí se abrió, y logró subir”, detalló.

Reacciones

El joven relató la historia en un hilo de Twitter y esta generó cientos de reacciones

“Cuento todo esto porque si no llegaba yo cualquier otra cosa pasaba, no sé qué podía pasarle a ella, o dónde podía terminar. Con los nombres que me fue diciendo terminé encontrando a la hermana en Instagram y me contó que si había llegado, pero que ni había cerrado el depto. Me agradeció de mil maneras distintas. Hasta me ofreció plata o lo que necesite. Yo le dije que lo único que quería es que se cuide mejor la próxima. Que busque a alguna amiga”.

“Su hermana me contó que se había peleado con el novio y él la dejó irse sola en ese estado. No seamos así. No hay pelea que justifique dejar que otra persona se vaya sola y menos en ese estado. Acompañemos porque locos hay por todos lados. Nos cuidemos entre todos”, finalizó

El relato del joven y su acción se viralizaron rápidamente. Hasta el momento ya casi suma 100 mil me gustas y cientos de comentarios.

Esto fue un poco de lo que hablé con la hermana de ella la tarde siguiente. Le conté lo que había pasado y por suerte me dijo que ya estaba bien en su camita ❤️ pic.twitter.com/tQt7RCpTQK — Ţomi (@tomisosa98) April 3, 2022

Fuente: 24horas.cl