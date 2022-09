Una enfermera jubilada, de nombre Tamara Panzino, viajaba en un avión con destino a Orlando, en el estado de Florida (EEUU). Durante el vuelo, una azafata alertó a los pasajeros de que un bebé de apenas tres meses no respiraba y Panzino decidió actuar.

Panzino, que estaba en modo ‘vacaciones’, relató su heroica hazaña en el portal WESH. «Estaba leyendo mi libro, no prestando atención y tenía mis auriculares dentro. Y oí a una azafata decir: ‘Tenemos un bebé que no respira'», dijo Panzino. Poco después, un anuncio llegó al orador: «¿Hay un médico a bordo?»

Enseguida la enfermera se levantó y corrió hacia la parte trasera del avión. «No tenía ni idea de si el bebé se estaba ahogando, si las vías respiratorias estaban despejadas», dijo Panzino.

On my flight back from Pittsburgh to Orlando, a baby stopped breathing three rows ahead of me. Thankfully a nurse (Tamara Panzino) was able to get the baby to breathe again. (1) pic.twitter.com/6oDgFCG7FS