El ecuatoriano Enner Valencia jugará en el Inter de Porto Alegre

El Inter de Porto Alegre confirmó, este lunes 12 de junio del 2023, el fichaje del ecuatoriano Enner Valencia. ‘Superman’ ‘ firmó un contrato por tres años con el club brasileño que le recibió con una ola de elogios.

A través de un comunicado, el ‘Colorado’ reveló que llegará a el 26 de junio para ser presentado oficialmente ante la afición. Además, destacó la experiencia del capitán de la Selección ecuatoriana de fútbol.

«Valencia es capitán y máximo goleador de la historia de la selección ecuatoriana con 38 goles. Tiene en su currículum seis goles en Mundiales, en los años 2014 y 2022. En la presente temporada, jugando en el Fenerbahçe, acabó como máximo goleador del Campeonato de Turquía, con 29 goles, y tercer máximo goleador del continente europeo, con 33 goles, sólo por detrás de Haaland y Mbappé», enfatizó el Inter.

Asimismo, dijo que este «fichaje refuerza la conexión del Inter con su afición». El club compartió un video donde se observa los colores del Ecuador iluminando el estadio, la camiseta número 13, que usará el goleador histórico de la Tri, junto a la bandera ecuatoriana y finalmente apareció Enner.

Além do vermelho, o Beira-Rio recebe outras duas cores nesta noite. 🇪🇨



E com 1️⃣3️⃣ letras, a nossa camisa 1️⃣3️⃣ recebe um novo nome.



Que comece uma grande história, Enner Valencia! ❤️

Luego, el Inter de Porto Alegre compartió más imágenes y videos de ‘Enner ‘Superman’. «Anoten, hinchas de colorado: ¡el hombre es del Clube do Povo do Rio Grande do Sul!», escribieron en una publicación.

