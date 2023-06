Luego de la denuncia pública de Verónica Ibarra, Enrique G., la expareja de la periodista quien laboraba en la Embajada de Ecuador en Panamá, fue desvinculado. Así lo informó la Cancillería este lunes 12 de junio del 2023.

Mediante un video, Verónica denunció amenazas, agresiones verbales y psicológicas que ha recibido por parte de su expareja. «Me he visto en la necesidad imperiosa de escapar de mi hogar en Panamá (…) Me encuentro escondida con mis dos hijos y mi hermana mayor que me está ayudando», reveló.

La madre de un niño recién nacido y una niña de cinco años hizo un llamado de urgencia al presidente de la República Guillermo Lasso y al ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, para recibir medidas de protección pues por la inmunidad diplomática de su expareja se encontraba desprotegida.

Reacción de autoridades

También el domingo 11 de junio, cuando se conoció la denuncia, el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de Twitter. Aseguró que ya tomaron contacto con Verónica Ibarra y cuenta con «el apoyo y acompañamiento necesario para que, junto a sus hijos, pueda solucionar inmediatamente su situación».

Por su lado, Fernando Flores Vásquez, embajador de Ecuador en Panamá, dijo esta tarde que la institución no ha «sido notificada por parte de las autoridades panameñas, de manera oficial o mediante otra vía, sobre la denuncia» en contra de Enrique G.. Y agregó que una vez que se conoció el caso se comunicó con las autoridades competentes para analizar el caso.

Finalmente, indicó que solicitarán que «se investigue de inmediato y se proceda con ello a clarificar todos los hechos», así lo ratificó en su cuenta de Twitter.

Horas después, la Cancillería emitió un comunicado confirmando la desvinculación de la expareja de la periodista, Enrique G. «Hoy hemos notificado al funcionario involucrado en este hecho su desvinculación de la institución; además de prestar toda nuestra colaboración a las autoridades panameñas». señaló en el documento difundido en las redes sociales oficiales de la institución.

Además, aseguró que la entidad diplomática se encuentra «velando por el bienestar y los derechos de la señora Verónica Ibarra y su familia».

