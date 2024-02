Alejandro Jaramillo: No puede ser que toda la información sea pública

El exasambleísta, Alejandro Jaramillo, sostiene que los legisladores de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado debieron revisar mejor el informe final sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según él, la iniciativa respecto al acceso a la información podría causar presiones a la Fiscalía General del Estado.

“No puede ser que toda la información pueda ser pedida por la Asamblea Nacional, por la Contraloría… luego van a haber presiones a la Fiscalía por las investigaciones previas”, dijo Jaramillo en el espacio de entrevistas de 24 Horas de este martes, 20 de febrero del 2024.

El exlegislador considera que esta iniciativa debe archivarse o volver a la Comisión para analizarla a detalle. En el diálogo mencionó que durante su período se unificaron 31 iniciativas para reformar al COIP.

Jaramillo también precisó que en su período se escuchaba en los pasillos la intención de algunos legisladores de incluir la reforma sobre la revisión de sentencias. Al respecto mencionó que en el artículo 93 de la Constitución ya existe esa posibilidad en caso de afectaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, explicó que no cabría la reforma. Según dijo, “los organismos de derechos humanos que no tienen carácter vinculante y no se puede obligar a que se trate estos temas”. Se puede presentar el incumplimiento de sentencias en temas de derechos humanos.

También indicó que hace falta trabajo por parte de los legisladores en cuanto a la revisión de los textos que se van a votar.

