“Ecuador tiene un problema muy serio de bajo crecimiento. Los factores externos nos pueden golpear en una situación que ya es delicada», señaló el analista Augusto de la Torre, sobre la situación económica del país frente al comportamiento de la economía internacional, específicamente de Estados Unidos.

«Al momento no hay evidencia de que Estados Unidos a tener una recesión económica. Hay riesgos y es necesario que el Banco Central Norteamericano actúe a tiempo”, recalcó De la Torre en el espacio de Entrevistas en 24 Horas, de Teleamazonas este martes 6 de agosto del 2024.

A la víspera hubo una caída en el mercado bursátil que no se vio desde el 2022. Sin embargo, De la Torre considera que la reacción del mercado «fue exagerada» y no hay motivos para entrar en pánico. Explicó que no es probable que se presente una recesión en el mercado norteamericano.

Según dijo, las noticias que sugieren que el mercado laboral norteamericano no es tan fuerte como parecía ocasionaron que los analistas de mercado consideren que la economía vaya hacia una desaceleración.

De la Torre considera que la economía norteamericana va por buen camino, aunque siempre está latente el riesgo. Por ello considera que el Banco Central Norteamericano debería bajar la tasa de interés antes de lo que estaba previsto.

Respecto a las afectaciones que tendría Ecuador, el analista mencionó que la delicada economía del país podría verse afectada por los factores externos. Precisó que Ecuador tiene un serio problema de «bajísimo crecimiento» en la última década.

En analista Augusto de la Torre también se refirió a la intención de la Asamblea Nacional de declarar la inconstitucionalidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Explicó que el país no tiene opción a generar ingresos en el mercado, sino que depende vitalmente de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

