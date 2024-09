“Sigue la actitud monopólica del Estado: Este es un sector estratégico. Fuera el sector privado. Si seguimos con esa mentalidad no saldremos del hueco nunca”, dijo Fernando Santos, exministro de Energía.

También Insistió en que la solución para la crisis energética que atraviesa el país está en la privatización del sector eléctrico. Para el exfuncionario, la raíz de la crisis tiene que ver con el monopolio de Estado en ese sector.

Puso como ejemplo lo hecho en Perú en donde privatizaron las plantas de energía. “Le dijeron a quién compraba: le vendemos 200 megavatios pero usted pone el doble”. Dijo que eso origino que el vecino país tenga exceso de generación.

Sobre las medidas adoptadas por el actual Gobierno, el exMinistro señaló que no se ha generado ni un solo nuevo megavatio. “No se ha añadido un megavatio para hacer frente a esta crisis. La barcaza no se la puede amarrar. No puede generar. Los otros proyectos estarán para el próximo año”, señaló.

Lea también:

También se refirió a la relación Ecuador-Colombia para la venta de energía. Recordó que actualmente no es la mejor y que, para septiembre, el vecino país anunció que la generación hidroeléctrica es solamente para el consumo local.

Eso significa que para la exportación le queda la energía de generación térmica y que su costo llega al triple de la hidroeléctrica.

Cierre del bloque ITT

Para Santos Alvite, un país que tiene un déficit de USD 10 000, el cierre de ese bloque es un desajuste a sus finanzas. Sin embargo, la decisión está tomada después de la Consulta Popular de 2023.

Sin embargo consideró que el presidente Daniel Noboa tuvo que insistir en un aspecto: en que sobre el tema debían decidir solamente las dos provincias involucradas. El cierre de ITT “está en manos de la Corte (Constitucional). Ellos fueron los que revivieron este tema. Los únicos que pueden decidir sobre si hay o no actividad dijeron no”, mencionó.

También en Teleamazonas: