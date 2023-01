Guillermo Lasso: ‘No hay el cargo de familiar del Presidente’

La noche de este domingo 22 de enero de 2023 el presidente Guillermo Lasso mantuvo una entrevista en cadena nacional en la que se refirió a la investigación sobre una supuesta red de corrupción en las empresas del Estado.

El Primer Mandatario dijo que en el Gobierno no existen estructuras organizadas una para producir actos de corrupción. “A lo sumo existe un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del gobierno”, aseguró Lasso.

En este sentido dijo que Hernán Luque salió del Gobierno porque no sentía confianza en él y por ello solicitó al Secretario de la Administración que le pida la renuncia. “No confiaba en él porque no tendría la certeza de que él habría comprendido que se trata de un Gobierno que lucha contra la corrupción que no damos ni un solo espacio a la corrupción”, comentó el Presidente.

Tras conocer el audio filtrado de la conversación entre Rubén Cherrez y Hernán Luque donde hablan sobre una supuesta influencia del cuñado del Presidente en las empresas públicas Lasso aseguró haber sentido indignación.

“Esa voz es la voz de Hernán Luque. Él traiciono la confianza que se depositó en él y por ello llamé al Ministro del Interior espero muy pronto traerlo del cogote esté donde esté para que se presente ante las autoridades para que declare todo lo que tenga que declarar”, dijo Lasso.

Además, fue enfático: “En este Gobierno no ha existido, no existe ni existirá el cargo de cuñado del Presidente de la República ni el cargo de pariente del Presidente de la República. Si alguien cree que por hablar con un pariente del presidente está hablando conmigo, está absolutamente perdido”.

El mandatario aseguró que su Gobierno es atacado por dos grupos distintos a los que les ha golpeado el bolsillo. “Por un lado las mafias del narcotráfico y del crimen organizado a los que les hemos incautado más de 300 toneladas de droga y por otro lado los grupos mafiosos que siempre han pululado alrededor de los gobiernos y que en el mío no han tenido la posibilidad de penetrar”, dijo.

En este sentido también comentó que hubo grupos mafiosos que controlaban el negocio de los seguros a través de Seguros Sucre y por eso se liquidó esta empresa. También se detectaron grupos mafiosos que tenían que ver con la compra de las medicinas. “Hoy tenemos un sistema a través del Sercop con subasta inversa”, agregó Lasso.

Asimismo, no tuvo reparo en afirmar que Diego Sánchez y Santiago Cuesta Caputti estarían utilizando al portal periodístico La Posta para atacar a su Gobierno. Esto, pues ellos estarían asociados al negocio de Seguros Sucre.