«Para el desmantelamiento necesito una nueva licencia ambiental. En los sectores hidrocarburíferos en dónde hay una comunidad indígena tengo que hacer la consulta previa. Esa consulta, de acuerdo a la Corte Constitucional, se declaró inconstitucional y ha inmovilizado que podamos usarla”, dijo Inés Manzano, nueva ministra de Ambiente sobre el cierre del ITT.

«Seguramente la Corte (Constitucional) quiere que llegue una demanda por incumplimiento de sentencia y de la Consulta Popular. No he incumplido. Ustedes me prohibieron hacer consultas previas. Ustedes me solucionan eso», mencionó este viernes 6 de septiembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

