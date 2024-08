“Si compramos caro la electricidad para revenderla barato a las grandes empresas (…) no hay solución. Estamos empobreciendo al sector energético. No podemos darnos el lujo de subsidiar la electricidad a quien no lo necesita”, asegura Jorge Luis Hidalgo, consultor energético.

“En Ecuador es la ciudadanía la que subsidia la electricidad a las grandes mineras y eso debe corregirse», sostuvo Hidalgo este jueves 08 de agosto del 2024 en el espacio de Entrevistas en 24 Horas de Teleamazonas.

Hidalgo también explicó que incluso en la actualidad hay una caída de cerca del 75% en la entrada de agua de los embalses de Amaluza y Mazar, lo que provocó que incremente la importación de electricidad de Colombia a costos que superan los 0,30 centavos.

«El estiaje nos está afectando en meses de lluvia y además, según Cenace, el desface es más o menos 2080 megavatios», dijo el experto. Añadió que la importación de 450 megavatios de electricidad de Colombia no es real. Por ello, Hidalgo considera que hay un faltante de 280 megavatios en el sistema nacional eléctrico, lo que podría generar nuevos apagones.

A Hidalgo le preocupan los costos en la comercialización de electricidad en el país. Sostiene que el país no puede continuar comprando electricidad a altos costos, para venderla barato a otros sectores. «Las autoridades insisten en mirar para otro lado y no tomar la decisión de eliminar el subsidio eléctrico«. dijo Hidalgo.

Según el consultor, llama la atención que se siga insistiendo en la importación de gas natural, ya que se puede ahorrar esos montos al dar mantenimiento al Campo Amistad. Esta opción, dice Hidalgo, es mucho más rápida, viable y económica.

Hay informes de Petroecuador que entregaron a la autoridad donde dice que la solución más rápida, viable y económica es dar mantenimiento al campo Amistad”,

