Patricia Estupiñán: analizando las encuestas no puede haber triunfalismo de ningún lado

«Es una de las campañas más virulentas y falsas que hemos tenido en las últimas décadas», dice Patricia Estupiñán, directora editorial de Revista Vistazo, habla sobre la coyuntura política y la segunda vuelta electoral.

«Yo no creo que las redes sociales pongan Presidente, pero sí refuerzan los votos y las convicciones que cada uno tenga», manifestó este martes 1 de abril e 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Acerca del pacto entre el correísmo y el movimiento indígena Pachakutik hizo una lectura. Se refirió a Leonidas Iza. «Puso su agenda, la impuso. Esa es una de las barbaridades, y uno dice: ese acuerdo está pegado con saliva, digamos así. Porque, ¿qué tal la persona que negocie el acuerdo no está presente? Cualquier excusa no es válida en este caso»analizó.

Y luego agregó: «el movimiento que eligen está bastante fracturado. Esa fractura significa que los votos no son endosables a la candidata González, y que este acuerdo es un acuerdo fallido», manifestó.

También hizo referencia a la visita del presidente candidato Daniel Noboa a Estados Unidos. «Lo importante en diplomacia, antes que los 15 minutos de la foto, que en el pasado tuvieron muchos mandatarios ecuatorianos, es que si hubo un encuentro, aunque sea informal, hubo la posibilidad de tratar fuera de las cámaras, fuera de las exigencias diplomáticas, las necesidades del país», manifestó.

También respondió a los cuestionamientos que se ha hecho por la imagen de Daniel Noboa con Donald Trump. «Si ella (Luisa González) conversó con el embajador de Estados Unidos, ¿por qué no hay una foto de ella con el Embajador?. En el otro lo estamos viendo.

Y manifestó: «No es que estoy diciendo que ya no haya conversado, pero por razones diplomáticas, también Estados Unidos no puede decir: Este es mi candidato, voten por él, porque eso ya sería anti diplomático. Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense ha dicho que Rafael Correa y Glass estaban vinculados a grupos del crimen organizado. No les han retirado la posibilidad de ingresar a Estados Unidos», concluyó.

