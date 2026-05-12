Motocicleta queda colgando de un semáforo tras brutal choque en Canadá

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Canadá dejó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales: una motocicleta terminó colgando de un semáforo tras un fuerte choque contra un automóvil BMW.

Según reportes preliminares, el motociclista salió proyectado varios metros luego del impacto, mientras testigos alertaban a los servicios de emergencia. Equipos médicos llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al conductor de urgencia hacia un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Las imágenes del accidente muestran la motocicleta suspendida en la estructura del semáforo, mientras policías acordonaban la zona para iniciar las investigaciones y controlar el tráfico.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente las causas del siniestro ni el estado actualizado de salud del motociclista, aunque medios locales reportan que sufrió heridas severas.

El hecho ha generado numerosas reacciones en plataformas digitales por la violencia del impacto y las impresionantes condiciones en las que quedó el vehículo tras la colisión.