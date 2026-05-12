¡Tragedia en Pakistán! 10 muertos y 20 heridos tras volcamiento de bus
Un autobús turístico perdió el control y volcó presuntamente por exceso de velocidad. Entre las víctimas hay mujeres y niños.
Un autobús lleno de pasajeros se volcó en Pakistán, este martes 12 de mayo de 2025
Tomado de hch.tv
Compartir
Actualizado:
12 may 2026 - 23:08
Un autobús turístico se volcó distrito de Thatta, en la provincia de Sindh, al sur de Pakistán. Al menos 10 personas murieron y otras 20 resultaron heridas.
De acuerdo con reportes preliminares, el conductor habría perdido el control del vehículo debido al exceso de velocidad, lo que provocó el siniestro de tránsito.
El autobús formaba parte de una caravana de turistas que se dirigía hacia el lago Lago Keenjhar cuando ocurrió el accidente.
Según las primeras investigaciones, dos unidades de transporte circulaban compitiendo por intentar adelantar una a la otra.
Testigos señalaron que uno de los buses llevaba pasajeros incluso sobre la parte superior del vehículo, situación que habría provocado un desequilibrio durante la maniobra.
En medio de la competencia entre ambos conductores, uno de ellos intentó sobrepasar al otro, perdió el control y terminó volcando en la vía.
Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales y los heridos se encuentran mujeres y niños. Equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a hospitales cercanos.
Tras el accidente, organismos de seguridad iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.
Compartir