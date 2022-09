‘Enviarte mensajes a ti mismo’, es la nueva función de WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, y cada cierto tiempo realiza actualizaciones que permiten implementar nuevas funciones, facilitando así la comunicación entre la población.

Esta vez realizará una nueva configuración que permitirá que los usuarios se envíen mensaje a ellos mismos, tal y como lo hace la plataforma rusa, Telegram, competencia directa a WhatsApp

La opción permitirá enviar mensajes, incluyendo archivos adjuntos como imágenes y documentos.

“WhatsApp sigue trabajando en algunas mejoras para la versión multidispositivo de la aplicación, la empresa está trabajando en una nueva opción para permitirte usar tu propio chat en dispositivos vinculados en una futura actualización. De esta forma, todo se mantendría sincronizado, y sería una forma más de compartir contenidos entre dispositivos”, informan desde el sitio especializado en tecnología, Wabetainfo.

Esta nueva funcionalidad permitiría abrir un chat con un número de teléfono propio para guardar algo importante, a modo de recordatorio. Incluso se podría fijar un chat al principio de la lista para mantenerlo todo a mano.

Para realizar esta actividad, los usuarios debían recurrir al viejo truco de crear un grupo con ellos mismos y sacar al resto de los participantes.

Your personal chats are under 🔒 and 🔑 only you can access. For extra security, try this privacy recipe ⬇️ pic.twitter.com/AE9AUvNehc