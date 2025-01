Erling Haaland se quedará en Manchester City hasta 2034. El noruego firmó un largo e inusual acuerdo con el club inglés. El acuerdo se hizo oficial en la jornada del 17 de enero del 2025. El contrato actual expiraba en junio de 2027, pero ahora el delantero estará más tiempo con los ‘citizens‘

«El Manchester City es un club especial, lleno de gente fantástica. Estoy muy contento de haber firmado mi nuevo contrato y pasar más tiempo en este gran club», comentó el jugador, citado en el comunicado.

Haaland llegó al City en 2022 y suma 111 goles en 126 partidos con el vigente campeón de Inglaterra. El español Txiki Begiristain, director del fútbol del City, comentó la renovación: «Todo el mundo en el club está satisfecho de que Erling haya firmado su nuevo contrato«.

«Que haya firmado por tanto tiempo demuestra su compromiso y amor por el club, sus espectaculares números y récords hablan por sí mismos», añadió. Pep Guardiola, el técnico del City, calificó de «excepcional» la noticia divulgada en rueda de prensa, este viernes 17 de enero.

«Cuando un jugador firma un contrato así, nunca visto antes, es porque tiene muchas ganas de estar aquí. Ama el club, la gente que tiene alrededor, la Premier League… Creo que visualiza que no hay un lugar mejor para estar los próximos diez años y por eso ha dado este paso», analizó Guardiola.

