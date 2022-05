El pasado 14 de febrero de 2022, diez días antes de la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos cerró su embajada en Kiev. Este miércoles 18 de mayo, casi tres meses después de guerra, el país norteamericano volvió a la capital ucraniana, “reanudando oficialmente sus operaciones”, anunció el secretario de Estado, Antony Blinken.

Blinken informó, en un comunicado, que la embajada reabrió con “medidas adicionales para aumentar la seguridad” del personal que regresa a Kiev, dado que la guerra continúa. Subrayó que los ucranianos “han defendido su patria ante la brutal invasión” y que, como resultado, la bandera estadounidense puede “ondear de nuevo en la embajada”.

The Stars and Stripes fly again over Embassy Kyiv. I can announce that we have officially resumed Embassy operations in Ukraine’s capital. We stand proudly with the government and people of Ukraine as they bravely defend their country from Putin’s brutal invasion. Slava Ukraini! pic.twitter.com/lGRdzqbVbG