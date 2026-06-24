Nuestro Mundial al Día: Debut de Neymar y fiesta en México por su pase a los dieciseisavos
Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos al frente del Grupo A.
México enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos
REUTERS
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Actualizado:
24 jun 2026 - 23:08
Brasil, México y Marruecos tuvieron una fecha positiva que los metio en dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
México cerró el miércoles la fase de grupos del Mundial 2026 con tres victorias, al golear en su último partido del Grupo A a la República Checa por 3-0.
Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos al frente del Grupo A y enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir.
Mateo Chávez abrió el marcador en el minuto 55, seguido por el estelar Julián Quiñones a los 61' y Álvaro Fidalgo en el descuento (90+4').
Brasil pasa a 16avos como primero del Grupo C
Brasil validó este miércoles su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo C al golear 3-0 a Escocia en Miami, en un partido en el que debutó el astro Neymar en el torneo.
Con siete puntos, la Canarinha termina líder de la llave con las mismas unidades que Marruecos, ganador de Haití (4-2), pero con mejor diferencia de goles (6 contra 3).
Los números que necesita Ecuador
En todos los mundiales que Ecuador ha participado, ha ganado al menos un partido.
La Tri necesita solo ganar a la poderosa Alemania para meterse a la fase de dieciseisavos como uno de los mejores terceros del Mundial.
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