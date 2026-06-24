Daniel Noboa dispone envía de ayuda humanitaria para Venezuela tras terremoto
El presidente Daniel Noboa ordenó el envío inmediato de ayuda humanitaria y activó la asistencia consular para ecuatorianos.
Terremoto en Venezuela: Ecuador activa ayuda humanitaria y asistencia consular
AFP
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Actualizado:
24 jun 2026 - 22:15
El presidente Daniel Noboa anunció el envío inmediato de ayuda humanitaria a Venezuela luego del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió ese país este miércoles 24 de junio de 2026.
Además, el Gobierno ecuatoriano activó mecanismos de asistencia para los ciudadanos nacionales que se encuentren en territorio venezolano.
Ecuador expresa solidaridad tras el terremoto
A través de sus redes sociales, Noboa manifestó su respaldo al pueblo venezolano afectado por el movimiento telúrico y confirmó que dispuso acciones para atender la emergencia.
"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió el mandatario. También señaló que Ecuador actuará con rapidez ante la situación y que la ayuda humanitaria será enviada de manera inmediata para apoyar a las personas afectadas.
Cancillería activa canales de atención para ecuatorianos
Tras el sismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que habilitó canales prioritarios de atención para ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en Venezuela y requieran asistencia.
Para casos de emergencia y vulnerabilidad
- Whatsapp de emergencia: +593 984241667
- Consulado del Ecuador en Bogotá: +57 3138414045 /+57 3233195354
Las autoridades indicaron que estos mecanismos están dirigidos a atender casos de emergencia, vulnerabilidad o situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los connacionales tras el terremoto.
Cooperación internacional y asistencia permanente
De igual manera se han activado mecanismos de cooperación consular con organismos internacionales que operan en territorio venezolano.
La Cancillería también anunció la activación de mecanismos de cooperación con organismos internacionales presentes en Venezuela, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Teléfonos: +58 212 266 41 36 / +58 212 265 7948
- Email: iomcaracasQiom.int
- https: //lac.iom.int/es/venezuela
- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Teléfonos: +58 424172 13 64 /+58 412 6365015
- Email: centrocontactoveQicrc.org
- ACNUR - Caracas Teléfonos: +58 424 143 00 35 / +58 424 141 40 58
- Email: vencauipEunhcr.org
- https: //help.unhcr.org/venezuela/donde-encontrar-ayuda-2/organismos-internacionales/
Además, recordó que mantiene disponible su asistente virtual de atención permanente para consultas y orientación a ciudadanos ecuatorianos en el exterior.
- Asistente virtual (chatbot) para consultas 24/7: https: //linktr.ee/CancilleriaEcuador
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