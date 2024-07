Esteban Torres, viceministro de Gobierno, asegura que si Verónica Abad asume la Presidencia de Ecuador durante la campaña electoral sus decisiones llevarían a Ecuador a una crisis social, política y económica.

«Ha dicho públicamente que lo primero que haría sería revertir la decisión sobre el IVA y la focalización de subsidios vía compensación. Temas que no solo le atrasarían al país sino que le llevarían a una crisis social, política y económica», sentenció en una entrevista en Radio Sonorama el domingo 21 de julio del 2024.

El viceministro recalcó que en los primeros seis meses se logró una confianza internacional, por lo que estas medidas tendrían un impacto negativo en todo el país. No obstante, recordó que este escenario no podría llevarse a cabo por la denuncia interpuesta contra Abad.

«La denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podrían cambiar las circunstancias en enero del próximo año. Nosotros estamos atentos y nuestro interés no es mover esos temas sino que caminen por su cuenta», puntualizó Torres.

De igual forma, sobre el tema de las vacaciones negadas a la Segunda Mandataria, Esteban Torres dijo que desconoce el tema. Pero recalcó que ella tiene un cargo diplomático con obligaciones y derechos.

‘La vieja política que se opone al cambio’

Torres también indicó que estas disputas políticas estaban previstas en el Gobierno por el proceso electoral que se llevará en febrero del 2025. Situaciones, que según sus proyecciones, no solo se iban a producir en la asamblea sino en distintos escenarios.

«Es complicado pero nada que no esté previsto y que no sepamos manejar desde el Gobierno (…) Para ellos el presidente Noboa no debía tener esa popularidad para este mes ni tampoco tener la intención de voto. Todo iba a ser de transición y eso ha incomodado a los grupos políticos en la Asamblea», añadió el viceministro.

Además, Torres ratificó que se mantienen abiertos al diálogo y se enfrentarán a la vieja política. La cual se opone a «un gobierno joven, preparado y con experiencia política» porque no quieren el cambio y Noboa les representa un problema electoral en 2025.

Respecto al acuerdo político con otras organizaciones políticas, Esteban Torres aseveró que al principio del Gobierno accedió para la conformación de la Asamblea y en el camino existieron consensos en temas puntuales.

«Quizás lo que en un principio se dio, no se dio por voluntad política sino porque había un presidente muy fuerte con el 85% de popularidad y a sus adversarios no les convenía confrontarlo», destacó el funcionario.

“Pura mentira, pura novela. No tiene ningún calado ninguna prueba o razón», dijo al referirse a las denuncias de presiones para la posesión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, en el que se lo señala como el responsable.

Finalmente, Torres aseguró que «cualquier persona que obre en contra de los ecuatorianos» será enemigo del Gobierno y se mantendrán vigilantes a las actuaciones de Godoy.

