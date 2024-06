Conmoción en Quito por eutanasia masiva de perros; UBA reacciona

Ciudadanos denuncian que la Unidad de Bienestar Animal (UBA) retiró una veintena de perros de un refugio, en Quito, y les aplicó la eutanasia. La entidad municipal calificó las acusaciones de ser parte de una campaña de desprestigio.

Según la titular de UBA, Karina Pisco, los procesos que sigue la institución están fundamentados en protocolos internacionales de manejo de control de poblaciones.

«El bienestar animal no es solo las condiciones en las que el animal vive, sino también las condiciones en que muere«, replicó Pisco. Y añadió que las decisiones son tomadas de manera «ética y técnica».

La eutanasia de los animales es el último proceso que se debe cumplir cuando este sufre física, psicológica o fisiológicamente. De acuerdo con Ramiro Tamayo, representante del Observatorio de la Política Pública de Bienestar Animal, el accionar de UBA es «inaudito«.

Lea también:

Y acusó a la institución de actuar «sin un debido proceso, sin identificar dónde están los animales y sin dar la oportunidad a los tutores de verificar dónde están». Cuestionó la ubicación de los perros retirados, que según denuncia, ascienden a 47 y no 27 como afirmó Pisco.

Además, ciudadanos como David Zambrano, denuncian que desconocen el paradero de los perros retirados por los técnicos de UBA. Su mascota protagonizó una pelea y fue trasladado a un centro municipal para realizarle estudios.

Sin embargo, denunció que al día siguiente fue convocado a una reunió «ilegal» para que firmara voluntariamente la eutanasia del can. «Tres meses después no hay respuesta de mi perro, me prohíben verlo«, apuntó Zambrano.

Mientras tanto, los concejales de Quito anuncian la investigación de este caso. «Es importante fiscalizar cuál es el procedimiento etológico que se está siguiendo y si cumple con los requisitos mínimos de la medicina veterinaria», señaló el edil Fidel Chamba.

También en Teleamazonas: