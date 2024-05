El exasambleísta de Revolución Ciudadana y procesado por el caso Metástasis, Ronny Aleaga, estaría en Venezuela. Esa alerta se conoció este miércoles 1 de abril de 2024.

Él está prófugo de la justicia ecuatoriana, pues tiene orden de prisión preventiva en su contra por ese proceso judicial. Se conoce que dejó el país a finales de diciembre. Lo hizo poco después de que estallara el caso Metástasis.

En marzo de este año, se solicitó a la Interpol que active la difusión roja para la búsqueda del exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga. Pero hasta ese momento se desconocía su paradero.

Ahora se conoció que Aleaga está en Venezuela por una alerta de su exesposa. Aunque omento se desconoce su ubicación exacta. La expareja acudió al consulado de Ecuador en Caracas para pedir el rescate de su hijo, que estaría con Aleaga.

La madre envió un correo, el pasado 25 de abril, al Consulado de Ecuador en Venezuela pidiendo ayuda. Teleamazonas.com tuvo acceso a esa comunicación enviada por la expareja de Alega. El correo dice lo dice lo siguiente:

«…estoy secuestrada en Caracas ya que mi expareja (Ronny Alega) se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevármelo a otro país en donde tengo familia, sin embargo, en una institución venezolana me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio, me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo. Le he solicitado la firma de salida del país al padre de mi hijo para poder solicitar la visa requerida, sin embargo, se niega rotundamente. Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves. Hoy, 25 de abril de 2024, me escapé junto con mi hijo para ir al Consulado. Saqué a mi hijo en pijamas de la casa, necesito apoyo urgente, no tengo a donde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado»

El mismo día, la encargada del consultado de Ecuador en Caracas le envió este correo al viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, en el que le informa:

«En la tarde de hoy se ha tenido conocimiento de la presencia del señor Ronny Aleaga en territorio venezolano. El 20 de marzo de 2024 el señor habría efectuado una solicitud de refugio en Venezuela ante la Comisión Nacional para los Refugiados para él, sus padres, hermano e hijo menor de edad de 12 años, todos de nacionalidad ecuatoriana».

Pronunciamiento de la Cancillería de Ecuador

La Cancillería ecuatoriana confirmó, este miércoles 1 de mayo de 2024, que en este caso está involucrado un menor de edad ecuatoriano. «Él y su madre solicitaron apoyo y protección al Estado ecuatoriano, lo cual se ha brindado dentro del ámbito de competencias de la Cancillería«, señaló esa cartera de Estado.

«Para la Cancilleria prima el interés superior del niño y el bienestar de la madre, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente, esto es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su Reglamento, y el Código Orgánico de la Ninez y Adolescencia, a fin de brindar atención prioritaria en este caso», añadió esa institución, a través de un comunicado.

Comunicado oficial pic.twitter.com/Fcpq51F9pM — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) May 1, 2024

