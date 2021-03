El doctor Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), aseguró, pruebas, que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de China. Redfield fue desginado al cargo y trabajó bajo el mandato del expresidente Donald Trump.

En un documental de CNN, publicado este viernes y titulado «Covid War: los doctores de la pandemia hablan”, el exfuncionario sostuvo que el virus comenzó a transmitirse en el otoñó de 2019. Además sostuvo su creencia en una teoría sobre el origen del COVID-19.

«Si tuviera que adivinar, este virus comenzó a transmitirse en algún momento en septiembre, octubre, en Wuhan», dijo Redfield. En este sentido, el doctor aseguró que el virus desarrollado en China ‘escapó’, no necesariamente de manera intencional.

La teoría de Redfield hasta el momento no cuenta con pruebas y desde que empezó la pandemia se relacionó a conspiraciones y especulaciones. No obstante, el doctor agregó que no cree que el virus “de alguna manera viniera de un murciélago a un humano”. En cuyo caso, mantuvo la posibilidad de que la ciencia lo resuelva en un futuro próximo.

Fuente | CNN/Swissinfo.ch