La Sala de la Corte Provincial de Pichincha concedió la suspensión condicional de la pena a la exjueza María Belén Domínguez, este 30 de enero de 2023. Ella fue quien benefició con un fallo judicial al exalcalde de Quito, Jorge Yunda.

Esta decisión judicial ocurrió cinco días después de que un Tribunal provincial la sentenciara a tres años de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Según Fiscalía, en 2021, ella concedió de forma irregular una acción de protección al exalcalde de la capital.

Luego de recibir esa sentencia, Domínguez solicitó la suspensión condicional de la pena, es decir pidió cumplir su condena en libertad y la Sala de la Corte de Pichincha le concedió ese recurso legal, pese a que Fiscalía se opuso.

Para poder cumplir la condena en libertad, la exmagistrada deberá cumplir con seis requisitos. Estos son: residir en un domicilio determinado e informar a un magistrado sobre cualquier cambio.

Además, la exfuncionaria no podrá salir del país sin previa autorización, deberá tener un trabajo, debe presentarse cada tres meses ante un juez, no ser reincidente y no tener instrucción fiscal o investigación pública por un nuevo delito.

