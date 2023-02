La exministra de Salud, Ximena Garzón, fue censurada por la Asamblea Nacional, este martes 14 de febrero de 2023, en el juicio político en su contra. La censura de Garzón se consiguió con 102 votos a favor, siete en contra, cero votos en blanco y 14 abstenciones.

Con esta decisión, Garzón no podrá ejercer ningún cargo público en los próximos dos años. Aunque en su comparecencia ante los asambleístas, la exministra dijo “no importa que me censuren”. Aseguró que no quisiera estar en un cargo público otra vez.

Los proponentes del juicio político fueron los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Nathalie Viteri, del Partido Social Cristiano (PSC). Ambos asambleístas impulsaron el proceso contra la exministra Garzón por incumplimiento de funciones. Esto, relacionado con la compra de medicinas en mal estado y el desabastecimiento de las mismas y de insumos médicos en el sector público.

Según Ricardo Vanegas, en la sustanciación del juicio político se comprobó el incumplimiento de funciones de Garzón. El legislador también dijo que cuando Garzón dirigió el Ministerio no se atendió adecuadamente al sistema de salud pública del país.

En el juicio político de este 14 de febrero, el asambleísta Vanegas dijo que hay cinco causales que prueban el incumplimiento de funciones de la exministra:

Compras en el sistema de salud a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) con empresas públicas creadas por universidades estatales. Déficit en el sistema de salud. Incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional. Incumplimiento de funciones ante la falta de atención a personas con enfermedades catastróficas. Déficit en el financiamiento del sistema de salud pública.

Sobre las compras a través del Sercop, Vanegas dijo que habría un perjuicio para el estado de 5 millones de dólares.

Defensa de Garzón

En su intervención en el juicio político, la exministra Garzón dijo que las aseveraciones de los asambleístas interpelantes, Vanegas y Viteri, eran recursos infundados que no tienen ninguna evidencia. Además aseguró que carecen de contexto y que las acusaciones en su contra eran “calumnias e injurias”.

Sobre la compra de medicamentos a través de la Sercop, Garzón dijo que lo hizo así porque no quería “contratar a dedo a nadie”. La exministra aseguró que “nunca me he prestado a hacer negocios de nadie y quizá esa es una de las causas por las que estoy aquí ante ustedes”.

Sobre el desabastecimiento de medicinas, Garzón dijo que es cierto que, de 123 fármacos, apenas se pudo contratar 42. Sin embargo, explicó que eso se dio porque las farmacéuticas se estaban aprovechando de la pandemia para vender los medicamentos a sobreprecio y que no iba a caer en eso.

La exministra también dijo que “todo lo que se hizo en mi gestión fue hecho con total legalidad y no voy a permitir que ustedes me lancen así el lodo”. Aprovechó su intervención para destacar el trabajo que hizo con el plan de vacunación y dijo que cuando asumió el Ministerio, este era “un sistema de salud que estaba colapsando”.

Intervenciones de los asambleístas

Después de las declaraciones de la exministra, también intervinieron varios asambleístas. Los legisladores dijeron que se debía apoyar en el juicio político a Garzón, aunque ya no estuviera en el cargo, para dejar un precedente.

Asambleístas como Esther Cuesta, Sofía Sánchez, Sofía Espín, Blasco Luna y Geraldine Weber relataron casos de niños y personas que han perdido la vida o han sufrido complicaciones de sus enfermedades. Esto, debido al desabastecimiento de medicinas. Los legisladores dijeron que se debería censurar a Garzón por esas razones.

La legisladora Victoria Desintonio dijo que la censura también debía hacerse por haber dejado desprotegidos a los servidores públicos de salud y a sus familias en la pandemia. Su argumento fue apoyado por otros legisladores que relataron que muchos funcionarios de salud fueron desvinculados de sus puestos. Esto, a pesar de haber estado en primera línea en la época más fuerte de la pandemia por covid-19.