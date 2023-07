Expresidente estudiantil de la PUCE: ‘Lo único que quiero es que prevalezca la verdad’

El expresidente de la Federación de Estudiantes (Feuce) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Alejandro Morocho, aclaró a detalle las acusaciones de mal uso de recursos de este organismo de representación.

Con un extenso comunicado, Morocho dijo que se lo ha vinculado a «un relato infame» y por ello decidió dar a conocer «la otra cara de la moneda». El exdirigente inició su pronunciamiento pidiendo disculpas a la comunidad universitaria de la PUCE por la información que ha circulado en las últimas semanas y dijo que «una vez despojado de los temores» dará una respuesta oportuna.

Primero se refirió al manejo de fondo de la Feuce. Aclaró que esto se financia con el aporte estudiantil que se cobra en las matrículas semestrales, pero también, al ser un órgano autónomo, recibe recursos de patrocinios, auspicios y convenios, según Morocho. Aclaró que el dinero del aporte estudiantil se destina directamente a los estudiantes y no a los proyectos de Feuce porque estos se financian con los recursos de acuerdos y patrocinios.

Lea también:

Y en el caso de las facturas filtradas manifestó que «no fueron arbitrarios pues las decisiones se tomaron con base en el presupuesto y lo determinado en la normativa vigente» y no eran gastos que él decidía por su cuenta y para su beneficio, sino «que fueron gastos de la directiva de la Feuce en cumplimiento de la agenda social».

Correo en OnlyFans

Además, calificó de error el uso del correo electrónico de la federación de estudiantes en la suscripción de OnlyFans. «Acepto que fui irresponsable al no fijarme cual era el correo que utilizaba para la suscripción a una plataforma de contenido, a la cual no me referí dado que eso hace parte de mi intimidad personal», señaló, al pedir a sus detractores que no sean más empáticos.

También aseguró que no no ha usado fondo de la universidad para «ese gasto personal» porque en la Feuce no se maneja ninguna tarjeta de crédito o débito, un documento necesario para pagar en esta plataforma. «Jamás la filtración de aspectos privados de mi vida pueden ser un motivo para segregarme o denostarme. Como dije, acepto mi error y haré todo para corregirlo«, añadió.

¿Venganza?

De igual manera, el expresidente estudiantil dijo que todo esta información «manipulada» se filtró como «una forma de obtener venganza» de personas que participaban en la Feuce. Según Morocho, estas personas le pidieron apoyo para la candidatura presidencial de Sebastián Viera y lo amenazaron con revelar datos, pero él se negó.

Posterior a ello, el 26 de junio del 2023, se filtró la información a través de la cuenta de Instagram de la Feuce y luego se acordó una reunió para recuperar las cuentas presuntamente hackeadas.

De acuerdo a Morocho, allí se estableció un pago de 500 dólares a nombre del exvicepresidente de la Feuce y quien era también su asesor hasta abril. Enfatizó que no deberían haber seleccionado esa cuenta para realizar el depósito e insunió que todo estaría relacionado a un hecho de corrupción.

«Pido nuevamente disculpas ante toda la comunidad por haber callado ante estos actos y haber permitido que mi miedo pueda más. Pero luego de que han barrido el piso con mi nombre, creo que es suficiente», aseveró.

Y dijo a sus detractores que no deben olvidar que con él estaba todo un directorio «integrado por personas que hoy callan» por la responsabilidad que tienen detrás de todos estos hechos.

Finalmente, manifestó que su intención es que prevalezca la verdad y por esta razón a puesto en conocimiento de las autoridades de la PUCE todos estos hechos. «Jamás usé dinero de las aportaciones de los estudiantes (…) las decisiones de los gastos fueron consensuadas y compartidas con los otros miembros del directorio», agregó.

También en Teleamazonas: