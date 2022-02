Extraen una toalla de playa de una serpiente pitón

Monty, una serpiente pitón, causó revuelo en redes sociales luego de un curioso incidente que se hizo viral.

En un video se puede observar a la serpiente asistida por veterinarios para poder extraer de su boca una toalla de playa de tres metros.

El suceso tuvo lugar en el hospital de animales SASH (Small Animal Specialist Hospital) en Nueva Gales del Sur, Australia.

En el vídeo viral que han compartido los médicos del centro, se puede ver cómo se saca del vientre de la serpiente, que estaba anestesiada en ese momento, una toalla de playa de tres metros.

Olivia Clarke, veterinaria de este centro, fue la encargada de extraer este objeto.

Monty tenía atravesada la toalla y esto le impedía realizar sus funciones vitales.

Los médicos pudieron sacar la toalla con bastante facilidad y Monty fue dada de alta del hospital ese mismo día.

Su dueña informó al hospital que el animal está «de vuelta, feliz y hambriento». Las imágenes se han compartido con el objetivo de prevenir este tipo de casos entre las mascotas, aunque se trate de una serpiente pitón, una mascota nada habitual.

