La tarde de este lunes 11 de marzo del 2024 falleció Paola Roldán. Ella fue quien impulsó la despenalización de la eutanasia en Ecuador. Se conoce que su muerte fue a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Roldán, quiteña de 42 años, fue diagnosticada con la enfermedad en 2020. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible, que afecta al sistema nervioso. A causa de ella, Paola permanecía en una cama de hospital adaptada en su casa, en Quito, con asistencia las 24 horas del día.

En octubre del 2023, junto a su equipo jurídico, Roldán presentó ante la Corte Constitucional, una demanda para solicitar la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el texto se establece que una sanción de 10 a 13 años de prisión a «la persona que mate a otra «.

Tras un proceso que duró aproximadamente cuatro meses, el pasado 7 de febrero del 2024, la Corte dio paso a su demanda y despenalizó la eutanasia en Ecuador. Con esto Paola Roldán dejó un legado histórico en el país.

Tras conocer de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron con mensajes de solidaridad con su familia y destacaron su lucha a favor de la eutanasia.

Su padre, Francisco Roldán Cobo, declaró a Ecuavisa que “Paola murió en paz y rodeada de su familia íntima”. La velación será en una hacienda en Pifo este miércoles, 13 de marzo. Sus familiares solicitaron a los asistentes no vestir de negro ese día.

El concejal de Quito, Wilson Merino, escribió: «Mis pensamientos y oraciones están con los familiares y amigos de Paola Roldán. Ella fue una incansable luchadora por los Derechos Humanos y propulsora de la despenalización de la eutanasia en Ecuador».

El activista por los derechos humanos, Felipe Albornoz, escribió: «Ha muerto Paola Roldán, un ejemplo de valentía, amor, lucha… Su nombre debe ser un referente de dignidad«. Agregó «Nos deja un legado enorme que debemos preservarlo. Mi admiración y respeto por ella y su entrega a su enorme causa humana. VIDA EN SU TUMBA».

El último mensaje de Paola Roldán

Hace 22 horas Paola Roldán escribió un último mensaje en la red social X (antes Twitter). En el texto se refirió a las condecoraciones que ha recibido, a propósito de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

En un mensaje largo destacó varias cosas, entre ellas, el apoyo que recibió de su madre todos estos años y el mundo que deseaba construir para su hijo. «Mi mayor anhelo es dejarle a mi hijo un mundo más solidario , compasivo, amoroso y colaborativo. Siento que esta es la mejor manera de protegerlo, y lo seguiré intentando hasta mi último aliento», escribió,

A continuación una réplica de su último mensaje:

«A propósito del #8M, he recibido homenajes de instituciones académicas, medios periodísticos y algunos culturales. Al respecto, hay un par de cosas que deseo mencionar: 1. Ninguno de estos méritos me corresponde a mí sola. Además de tener un gran equipo detrás, vengo de una madre quien antes de que existiera el término feminista, ella ya lo era. En toda esta tumultuosa travesía me ha sostenido la mano con deslumbrante claridad, con una visión súper amplia del mundo espiritual y con una certeza implacable de mi bienestar, haga lo que haga. Fue tan correcto que ella reciba el premio de @UTEoficial y que le salpiquen las gotas de amor y bienestar que me llegan, porque sin su audacia, nada de esto hubiese llegado.

2. Es gracioso para mí que cuando quise ser reconocida por mis méritos laborales, llegó en pequeñas gotas, nunca a este nivel. Y ahora que ya no me interesa, romper mi burbuja de anonimato ha sido difícil. Le agradezco a la vida por enseñarme lecciones de humildad, y que solo fui reconocida cuando quise construir para otros, y no solo para mí misma.

3. Estos concursos de competencia y comparación son muy dañinos, nos alejan de la colaboración. Conozco poco de algunas de estas mujeres, de otras no conozco nada. Por ejemplo, la Primera Dama #LaviniaValbonesi de unos 25 años, fue catapultada de ser madre de 2 bebés y poder usar bikini donde le plazca, a reuniones con la Primera Dama de EEUU y que cada hilo que se pone sea escrutado. Yo a esa edad estaba mochileando por el Asia, con rastas y ojalá lavando mi ropa cada 3 días. Si me hubiese tocado asumir un cargo así, de la noche a la mañana, seguro hubiese sido un desastre.

¿Quiénes somos para juzgar la historia de otros? ¿Acaso ha cometido un acto corrupto o vergonzoso? ¿Acaso alguno de nosotros ha sido tan impoluto que nunca lo ha hecho? Más humildad y menos juzgar señores. Mi mayor anhelo es dejarle a mi hijo un mundo más solidario , compasivo, amoroso y colaborativo. Siento que esta es la mejor manera de protegerlo, y lo seguiré intentando hasta mi último aliento».

