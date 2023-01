La familia de Bernal alista acusación contra la cadete Joselyn S.

Elizabeth Otavalo anunció que la próxima semana presentará una acusación particular contra la cadete Joselyn S. Ella es la tercera persona investigada por el femicidio de su hija María Belén Bernal.

Esta denuncia se basará en las pruebas que recopiló la Fiscalía y los abogados de la familia contra la cadete de Policía. Por estrategia judicial, Otavaló no reveló los detalles de la acusación. Sin embargo, para ella, el ex teniente de Policía, Germán Cáceres no actuó solo.

La madre de Bernal sostuvo que no se explica cómo Joselyn S. no escuchó los pedidos de auxilio de su hija, como sí lo hizo otro de los uniformados investigados Alfonso C. Pero ninguno de ellos la ayudó.

Tampoco tiene una respuesta concreta de cómo Germán Cáceres pudo sacar el cuerpo de Bernal de la Escuela de Policía, cómo la llevó kilómetros más alla de la Escuela Superior de la Policía y cómo cavó un foso para abandonar su cadáver.

¿Quién es Joselyn S.?

Los testimonios de Joselyn S. han ido cambiando en varios momentos de la investigación por el femicidio de María Belén Bernal. La estudiante de la Escuela Superior de la Policía permanece detenida desde septiembre del año pasado.

En principio, ella dijo a las autoridades que no escuchó nada. Luego de un mes amplió su declaración y confesó que si supo que Cáceres hablaba con su esposa en la habitación de la Escuela Superior, Pero, sostuvo se quedó dormida y no escuchó nada más.

En esa oportunidad dijo que dos oficiales de la Policía la presionaron para cambiar su declaración, pero los nombres de los uniformados señalados no se hicieron públicos.

En cambio, en diciembre del año pasado, se hizo público de un audio donde contó a sus abogados que mantuvo una relación íntima con Germán Cáceres, horas después que se habría perpetrado el crimen. También dijo borró los mensajes que tenía con el teniente.

La Fiscalía quiere peritos independientes

La investigación fiscal por el femicidio de María Belén Bernal terminará el próximo 15 de enero de 2023. En estos 10 días está previsto que se realice una evaluación psicológica de Germán Cáceres y que se recepte su testimonio oficialmente.

La Fiscalía pidió que en los éxamenes del ex policía participen peritos independientes y no personal vinculado con la Policía o con las Fuerzas Armadas.

Cáceres permanece detenido en «La Roca», un centro de máxima seguridad de Guayaquil.

