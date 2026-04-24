EE.UU. ataca embarcación cerca de Colombia durante visita de Petro a Venezuela

Estados Unidos confirmó haber destruido una nueva embarcación, supuestamente vinculada al narcotráfico, en aguas internacionales del Pacífico. En el ataque murieron dos personas.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan 'Lanza del Sur' y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X.

Con este nuevo ataque, suman más de 130 las personas que han muerto durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, desde agosto de 2025.

Bombardeo coincide con viaje de Petro a Venezuela

El ataque realizado en aguas internacionales cerca de Colombia es el cuarto en dos semanas y sucede el mismo día en el que el presidente colombiano, Gustavo Petro, visitó Venezuela para encontrarse con Delcy Rodríguez.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.