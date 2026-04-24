Paulina imparable: elimina a Michael Steven y firma una racha inolvidable

Michael Steven fue el primer líder de la noche donde la protagonista fue Paulina Trujillo

Este viernes 24 de abril de 2026 se vivió uno de los capítulos más intensos de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, con Michael Steven como el encargado de abrir la competencia. Su objetivo era liderar la noche y acercarse al gran premio para cumplir su sueño familiar, pero la jornada rápidamente tomó un rumbo inesperado con la irrupción de Paulina Trujillo.

El primer gran golpe llegó en el “Duelo clásico”, donde Paulina sorprendió al acertar con “Rabadilla”, logrando quitarle una vida al líder Michael. Contra todo pronóstico, la competidora remontó el enfrentamiento y terminó eliminándolo, marcando así el inicio de una racha dominante.

Con esa victoria, Paulina asumió el liderazgo del juego y comenzó a sumar puntos de manera constante. En su primera huella como líder añadió 10 dólares, iniciando una seguidilla de resultados que la posicionaron como la competidora más fuerte de la noche.

A partir de allí, su rendimiento fue imparable. Superó a Jaime Enrique Aymara en “Revoltillo”, eliminó a Jacqueline en un nuevo “Duelo clásico” y siguió acumulando ventajas tanto en vidas como en dinero, consolidando una ventaja difícil de alcanzar para el resto de participantes.

Douglas Salvador y Renata Salem intentaron frenar su avance, pero ambos terminaron cayendo ante la solidez de Paulina, que mantuvo el control en cada prueba. Su estrategia y precisión la llevaron a seguir ampliando la diferencia en el tablero.

Incluso “El Tanque” logró protagonizar uno de los duelos más intensos de la noche, quitándole varias vidas en “Una tú, una yo”. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente y terminó eliminado, dejando el camino aún más despejado para la líder.

Finalmente, Paulina llegó al duelo final con dos minutos y treinta segundos. Aunque no logró completar el reto decisivo, cerró una noche destacada al sumar 1.175 dólares y elevar el monto acumulado a 3.209 dólares, consolidándose como la figura indiscutible del episodio.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com