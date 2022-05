Familia encuentra un caimán de casi 3 metros en su patio

Un caimán de casi tres metros fue encontrado este sábado en una vivienda de Davie, en el sur de Florida (EE.UU.), por una familia que desayunaba en el patio trasero y no tuvo otra opción para retirarlo que avisar a las autoridades locales.

«Suponemos que vino del estanque de allá arriba, pero nuestra puerta estaba abierta porque estaba rota», dijo Tina Mermelstein a Local 10.

Dos especialistas de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por su sigla en inglés) se presentaron inmediatamente en la vivienda e inmovilizaron al animal luego de una incómoda faena, según muestran las imágenes distribuidas por el citado canal de televisión.

Los dos cazadores usaron una cuerda y una vara larga de sujeción para inmovilizar al reptil de grandes dimensiones, y luego le envolvieron la boca con cinta adhesiva antes de finalmente sacarlo de la vivienda y subirlo a una camioneta con la ayuda de una tercera persona.

Durante la maniobra, el caimán mantuvo la boca abierta mostrando una enorme dentellada.

GATOR INVADER: A frightening find for a family in #Davie after waking up to find a nearly 8-foot alligator resting in their backyard. After calling police, trappers from @MyFWC were able to corral the gator before taking it to a gator farm. Luckily no one was hurt. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/Qb3KxYsAO9