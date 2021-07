Fausto Cobo afirma que ‘no es posible una rehabilitación’

Fausto Cobo, nuevo director de la SNAI, hizo un balance sobre el momento actual y la crisis en el sistema penitenciario en Ecuador.

En el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’, Cobo manifestó que en las actuales circunstancias, la rehabilitación es imposible.

«Estamos viviendo una crisis estructural en el sistema de rehabilitación, en el sistema carcelario del Ecuador. ES un efecto de una crisis mayos en el país, con relación a la seguridad integral de los ecuatorianos», afirmó Cobo.

«A nosotros nos ha tocado afrontar esto. No es de ahora, esto viene de años atrás acumulándose y ahora, obviamente, nos toca enfrentar lo peor de esta crisis», comentó.

Fausto Cobo considera que no hay pilares que puedan sostener el sistema: «Los ecuatorianos ya no podemos seguir insistiendo en algo que no funciona y que cuesta muchísimo recurso».

Respecto a una estrategia para mejorar la situación carcelaria, Fausto Cobo insiste en que hay que priorizar en dos ejes fundamentales. «El uno es seguridad y el otro es rehabilitación. Pero como están las cosas no es posible la rehabilitación», comentó.

Algunos problemas

Sobre la crisis carcelaria, Fausto Cobo indicó que uno de los problemas principales es el hacinamiento. De ahí que se plantea la posibilidad de modificar reglamentos para analizar y liberar a los considerados ‘presos no peligrosos’.

También se analizará indultos y liberación de personas con enfermedades catastróficas, así como repatriaciones.

Sobre la presencia del crimen organizado en las cárceles, Cobo indicó que alrededor del 25% de los 40.000 detenidos son por droga. «El crimen organizado, el narcotráfico está en territorio nacional y el efecto está en las cárceles», comentó.

Y afirma que la problemática es tan compleja que hasta los expedientes quemaron y destruyeron en los motines. «Las cifras siguen cambiando cada minuto. La Policía Nacional ha demostrado su profesionalismo y también las Fuerzas Armadas. Pero el sistema no da más. Más fácil es construir un nuevo que tratar de reconstruir y arreglar lo que está podrido, lo que no existe».

